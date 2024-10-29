Президент Финляндии назвал сотрудничество КНДР и России эскалацией конфликта на Украине

Президент Финляндии Стубб: помощь КНДР РФ — эскалация конфликта на Украине

Оказываемая КНДР военная помощь России, как и сотрудничество Москвы и Пхеньяна, приводит к эскалации конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб председателю КНР Си Цзиньпину. Его слова приводит агентство Reuters.

По мнению финского лидера, по этой причине взаимодействие Китая и Северной Кореи также «может привести к эскалации».

Ранее Стубб и Си начали обсуждение урегулирование конфликта на Украине во время двусторонней встречи в Пекине. Reuters уточняет, что поездка Стубба состоялась на фоне обострения торговой напряженности между Китаем и Европейским союзом из-за высоких тарифов Брюсселя на китайские электромобили.