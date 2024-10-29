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09:56, 29 октября 2024Силовые структуры

Прокуратура оспорила приговор бывшему главному наркологу России за хищения

Прокуратура требует ужесточить приговор экс-наркологу Брюну за хищение ₽137 млн

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Прокуратура оспорила приговор бывшему главному наркологу Минздрава России Евгению Брюну, вынесенный ему за хищение из бюджета 137 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Надзорное ведомство подало апелляционное представление, требуя ужесточить осужденному наказание.

17 октября Кузьминский районный суд Москвы приговорил Брюна к семи годам колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве. Ему также назначили штраф в размере 850 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на 2,5 года. Другие фигуранты дела о мошенничестве получили различные сроки наказания.

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      Любовь Ширижик
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