Путин заявил о нежелании втягиваться в гонку вооружений

Путин: Россия не будет вступать в гонку вооружений

Россия не будет вступать в гонку вооружений и не стремится к подобному состоянию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — рассказал российский лидер в ходе учений по ядерному сдерживанию.

Ранее стало известно, что Путин в режиме видео-конференц-связи (ВКС) провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства наблюдал за учениями из ситуационного центра Кремля.

В ходе учений будут отработаны действия должностных лиц по применению ядерного оружия с пусками баллистических и крылатых ракет. Путин напомнил, что для России использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности.