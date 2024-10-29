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16:27, 29 октября 2024Мир

Путин заявил о нежелании втягиваться в гонку вооружений

Путин: Россия не будет вступать в гонку вооружений

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия не будет вступать в гонку вооружений и не стремится к подобному состоянию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — рассказал российский лидер в ходе учений по ядерному сдерживанию.

Ранее стало известно, что Путин в режиме видео-конференц-связи (ВКС) провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства наблюдал за учениями из ситуационного центра Кремля.

В ходе учений будут отработаны действия должностных лиц по применению ядерного оружия с пусками баллистических и крылатых ракет. Путин напомнил, что для России использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности.

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      Максим Габриелян
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