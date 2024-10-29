Росгвардия раскрыла число пытавшихся прорваться в Брянскую область диверсантов

Росгвардия: пытавшаяся прорваться в Брянскую область ДРГ состояла из 10 человек

Начало событий в новости У ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли взрывчатку

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая пыталась прорваться в Брянскую область, состояла из десяти человек. Такое число «Ленте.ру» раскрыли в Росгвардии.

Как уточняет ведомство, диверсанты были обнаружены в Климовском районе во время воздушной разведки Пограничным управлением ФСБ, Росгвардией и Министерством обороны (МО) России. В дальнейшем по ним были нанесены удары артиллерией МО, а затем — FPV-дронами Росгвардии.

О попытке членов ДРГ пересечь границу в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района стало известно 27 октября. Среди диверсантов были иностранные наемники — их ликвидировали.