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11:27, 29 октября 2024Силовые структуры

У ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли взрывчатку

ФСБ: у ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли взрывчатку Semtex

Сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку Semtex у диверсантов, которые пытались проникнуть в Брянскую область. Это следует из видео, опубликованного ТАСС.

На кадрах видно большое количество взрывчатки Semtex PE4/PW4. На упаковке читается маркировка производителя: завод Explosia A.S. в Семтине (Чехия).

О попытке членов диверсионно-разведывательной группы пересечь границу в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района стало известно 27 октября. Позже оказалось, что среди диверсантов были иностранные наемники – их ликвидировали.

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      Олеся Мицкевич
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