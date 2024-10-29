У ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли взрывчатку

ФСБ: у ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли взрывчатку Semtex

Сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку Semtex у диверсантов, которые пытались проникнуть в Брянскую область. Это следует из видео, опубликованного ТАСС.

На кадрах видно большое количество взрывчатки Semtex PE4/PW4. На упаковке читается маркировка производителя: завод Explosia A.S. в Семтине (Чехия).

О попытке членов диверсионно-разведывательной группы пересечь границу в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района стало известно 27 октября. Позже оказалось, что среди диверсантов были иностранные наемники – их ликвидировали.