Россия музеефицирует единственную субмарину ВМС ВСУ

ТАСС: бывшая субмарина «Запорожье» ВМС ВСУ станет экспонатом в музее Крыма

Субмарина «Запорожье» проекта 641, входившая в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в качестве единственной подлодки, станет экспонатом в одном из музеев Крыма. Об этом со ссылкой на близкий к силовым структурам региона источник сообщает ТАСС.

«Подводная лодка "Запорожье" будет музеефицирована до завершения 2025 года», — сказал собеседник.

В марте 2012 года подлодка «Запорожье» проекта 641 впервые за несколько лет покинула территорию 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России.

В состав Военно-морского флота СССР субмарина Б-435 вошла в 1971 году. В 1997 году подлодка в рамках раздела Черноморского флота Советского Союза отошла Украине. В 2014 году экипаж подлодки в ходе Крымской весны принял решение перейти на сторону России.