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08:30, 29 октября 2024Силовые структуры

Россиянка попыталась поджечь мэрию и три машины ДПС по указаниям мошенников

В ХМАО женщина, обманутая мошенниками, пыталась поджечь мэрию и три машины ДПС

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) жительница попыталась поджечь мэрию и три машины ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, женщина бросила в окна здания мэрии несколько бутылок с горючей жидкостью, в результате чего в одном из кабинетов начался пожар. Его удалось потушить. После этого женщина отправилась к отделению полиции, где стала поджидать патрульные машины. Ее задержали, после чего поджигательница рассказала, что действовала по указанию мошенников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге поймали двух юношей, подозреваемых в серии поджогов релейных шкафов.

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      Илона Палей
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