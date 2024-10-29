Россиянка попыталась поджечь мэрию и три машины ДПС по указаниям мошенников

В ХМАО женщина, обманутая мошенниками, пыталась поджечь мэрию и три машины ДПС

В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) жительница попыталась поджечь мэрию и три машины ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, женщина бросила в окна здания мэрии несколько бутылок с горючей жидкостью, в результате чего в одном из кабинетов начался пожар. Его удалось потушить. После этого женщина отправилась к отделению полиции, где стала поджидать патрульные машины. Ее задержали, после чего поджигательница рассказала, что действовала по указанию мошенников.

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