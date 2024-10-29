Российский экс-полицейский получил взятку более миллиона рублей и сел на 10 лет

В Приморье суд дал 10 лет колонии экс-полицейскому за взятку в 1,35 млн руб.

Находкинский городской суд в Приморье приговорил бывшего заместителя командира отдельной роты (ОР) ДПС Находки к десяти годам колонии за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что с июня 2019 года по октябрь 2023-го мужчина получил от руководителя юрорганизации из сферы грузоперевозок 1,35 миллиона рублей. Деньги предназначались за освобождение организации и ее водителей от административной ответственности за нарушения безопасности дорожного движения.

Экс-полицейского признали виновным по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя») УК РФ. Также ему назначили штраф в 2,7 миллиона рублей, лишили звания майора полиции и права работать на госслужбе в системе органов на шесть лет.

У мужчины конфисковали деньги в размере взятки, более 350 тысяч рублей и иностранной валюте, а также автомобиль Toyota VANGUARD.

Ранее сообщалось, что бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных cил Александр Оглоблин получил десять миллионов рублей взятки за покровительство.