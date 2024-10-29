Российского учителя задержали за роман со школьницей

В Подмосковье полиция задержала учителя истории за роман со школьницей

В Подмосковье полиция задержала 29-летнего учителя истории за роман с 15-летней школьницей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным канала, мама девочки решила проверить ее телефон и обнаружила откровенную переписку с бывшим преподавателем дочки. Школьница рассказала, что после перехода в колледж начала общаться с мужчиной. В какой-то момент они стали обмениваться откровенными фотографиями и ходить на тайные свидания, во время которых учитель целовал ее и трогал за интимные места.

Задержанный уже четыре года работает учителем истории, обществознания и географии в одном из подмосковных лицеев. Он регулярно повышает квалификацию на курсах.

Ранее в Череповце задержали 21-летнего учителя труда, заподозренного в развращении учеников.

