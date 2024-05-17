Учителя труда в российской школе задержали за развращение учеников

В Череповце задержали учителя труда, развращавшего школьников

В Череповце задержали 21-летнего учителя труда, заподозренного в развращении учеников. Об этом в пятницу, 17 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, учитель труда и по совместительству учащийся четвертого курса Череповецкого госуниверситета совращал учащихся шестых-восьмых классов и занимался с ними оральным сексом в учебном классе. Известно как минимум о двух пострадавших школьниках.

16 мая мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

Ранее сообщалось, что в Москве предъявили обвинение учителю истории, совратившему трех учениц.