Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:11, 29 октября 2024Наука и техника

РВСН выполнили пуск «Ярса»

МО: в ходе тренировки сил стратегического сдерживания выполнили пуск МБР «Ярс»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в ходе тренировки сил стратегического сдерживания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны (МО) России.

Тренировку с силами и средствами наземной, морской и воздушной составляющих сил сдерживания провели под руководством верховного главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина.

«В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России собрались платить бюджетникам по-новому

      Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым игроком года в Азии

      Россиянка потратила 180 тысяч рублей на Wildberries и обвинила в этом приступ лунатизма

      Мощный пожар вспыхнул на складе удобрений в Подмосковье и попал на видео

      Гора Фудзияма впервые осталась без снега

      Путин подписал закон об увеличении МРОТ

      Вероятность распространения частичного запрета продажи алкоголя на всю Россию оценили

      Раскрыты топ-5 мистических мест для путешествий по России

      Уникальный испытательный стенд для низкоуглеродного водорода создан учеными «Росатома»

      Подсчитана переплата россиян по рыночной ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше