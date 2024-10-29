РВСН выполнили пуск «Ярса»

МО: в ходе тренировки сил стратегического сдерживания выполнили пуск МБР «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в ходе тренировки сил стратегического сдерживания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны (МО) России.

Тренировку с силами и средствами наземной, морской и воздушной составляющих сил сдерживания провели под руководством верховного главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина.

«В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"», — говорится в сообщении.

