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19:02, 29 октября 2024Наука и техника

Смартфоны Samsung подверглись взлому

В процессорах для смартфонов Samsung нашли уязвимость нулевого дня

Фото: Loren Elliott / Reuters

В смартфонах Samsung обнаружили критическую уязвимость. На это обратило внимание издание The Register.

Проблему в процессорах Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 и W920 обнаружили специалисты Google. Уязвимости нулевого дня, для которой еще не разработали защитных механизмов, оказались подвержены многие смартфоны. По словам журналистов медиа, уязвимость получила идентификатор CVE-2024-44068, и Samsung уже выпустила для нее исправление.

Специалисты Google Синь Цзинь и Клемент Лесижен заявили, что хакеры могли эксплуатировать уязвимость для взлома устройств реальных пользователей. По их словам, системная брешь позволяла выполнять удаленный код на девайсах Samsung. Ошибка связана с управлением памятью телефона.

«Samsung стремится обеспечить наивысший уровень безопасности для наших пользователей. Мы знаем об упомянутой потенциальной уязвимости безопасности», — ответили The Register в корейской компании в середине осени. 7 октября корпорация выпустила патч и кратко рассказала о проблеме на своем сайте. «Мы настоятельно рекомендуем пользователям устанавливать на свои устройства последние обновления программного обеспечения», — подчеркнули в Samsung.

В конце октября компания Apple предложила хакерам попробовать взломать инфраструктуру ее нейросети Apple Intelligence. Специалистам, которым удастся обойти систему безопасности, американский IT-гигант пообещал выплатить от 50 тысяч до 1 миллиона долларов.

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      Андрей Ставицкий
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