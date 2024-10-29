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18:04, 29 октября 2024Наука и техника

S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали стабильную работу

S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали стабильную частоту кадров на ПК и Xbox

Кадр: Radio Times Gaming / YouTube

В студии GSC Game World заявили, что закончили процесс подготовки игры к релизу. Об этом представители компании рассказали в интервью проекту Radio Times Gaming.

В ходе разговора с журналистами технический продюсер проекта Евгений Кулик заметил, что специалисты внесли множество изменений в движок игры. «Мы почти закончили весь процесс "полировки"», — подчеркнул Кулик. Представитель GSC пообещал, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет стабильно работать на всех платформах — с постоянными частотой кадров и производительностью.

«Чтобы оправдать ожидания по оптимизации на Xbox и ПК, мы внесли много изменений в потоки рендеринга, процессор и оперативную память», — пояснил Кулик. Он также отметил, что игра основана на движке Unreal Engine 5.1, но в команде разработчиков называют его 5.1.GSC, потому что частично переписали его под себя.

Также Евгений Кулик подтвердил, что новая часть S.T.A.L.K.E.R. будет поддерживать модификации — в том числе на консолях. «Мы готовим очень большой набор инструментов, который предоставит модмейкерам все необходимые инструменты», — заметил специалист.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и консолях Xbox, а также появится в подписке Game Pass.

В середине октября иностранные игровые журналисты получили ранний доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Они рассказали, что игра получилась мрачной, сложной и атмосферной.

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      Андрей Ставицкий
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