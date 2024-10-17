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12:52, 17 октября 2024Наука и техника

Появились первые обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2 назвали мрачной, сложной и атмосферной

Скриншот: игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Иностранные игровые журналисты получили ранний доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает, в том числе, издание IGN.

По словам авторов, компания GSC Game World дала возможность журналистам оценить видеоигру в течение нескольких часов и сделать предварительный обзор. В профильных медиа появились предварительные обзороы новой части S.T.A.L.K.E.R. Многие авторы отметили, что игра оказалась мрачной, сложной и атмосферной.

Журналисты IGN заявили, что в игре есть большой открытый мир, в котором постоянно происходят какие-то события. «Независимо от того, кого вы встречаете здесь, персонажи выражают эмоции, а мрачное настроение полностью проявляется, когда вы сидите у костра на коротком перерыве», — заметил редактор медиа Дестан Легари. Специалист назвал игру очень опасной — так, между квестами геймера может догнать кровосос, встретить бандиты или усыпить маковые поля.

В материале говорится, что геймеру постоянно не хватает ресурсов — аптечек, еды, боеприпасов. Однако это вынуждает игрока относиться к прохождению творчески: «если у вас закончатся патроны, вы можете попытаться использовать окружающую среду в своих интересах, заманив противников в аномалию».

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Также Легари отметил сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 и вариативность. По его словам, игрока часто терзают сомнения относительно правильности выбора, так как многие действия влияют на прохождение и концовки.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться 20 ноября. Игра выйдет на ПК и Xbox.

В сентябре создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали поддерживать игру длительное время после ее релиза. Для тайтла гарантировали серию бесплатных обновлений, мультиплеер, поддержку модификаций.

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      Андрей Ставицкий
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