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06:31, 2 сентября 2024Наука и техника

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 запланировали несколько дополнений

S.T.A.L.K.E.R. 2 получит ряд DLC, поддержку модов и мультиплеер

Скриншот: Игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали поддерживать игру длительное время после ее релиза. Об этом представители GSC Game World рассказали в интервью изданию Wccftech.

В разговоре с медиа создатели тайтла сообщили, что для игры, которая должна выйти 20 ноября 2024 года, уже запланировали выпуск нескольких сюжетных дополнений (DLC). Однако в первую очередь S.T.A.L.K.E.R. 2 получит серию бесплатных обновлений. В GSC отметили, что с помощью DLC будут раскрывать историю Зоны.

По словам PR-директора студии Захара Бочарова, в настоящий момент разработчики «полируют до идеала» однопользовательский режим, однако спустя время после релиза в игре может появиться мультиплеер. Также Бочаров отметил, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят поддержку модификаций от фанатского сообщества — причем моды будут работать как в версии для ПК, так и для консолей.

В GSC Game World отметили, что на прохождение основной сюжетной линии потребуется 25-40 часов. Однако, по словам продюсера тайтла Славы Лукьяненко, чтобы увидеть все концовки, придется пройти игру несколько раз. В студии признались, что запланировали три основные концовки.

В середине августа студия GSC Game World показала геймплей будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике представили новые и старые локации, оружие, монстров, аномалии и диалоги персонажей.

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      Андрей Ставицкий
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