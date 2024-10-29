Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:03, 29 октября 2024Экономика

Во Франции пожаловались на последствия одного вида поставок из Украины

В парламенте Франции пожаловались на последствия поставок украинского сахара

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Член парламента Франции Жордан Гиттон пожаловался на последствия поставок сахара с Украины для французской экономики. Об этом говорится в обращении парламентария к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар. «Лента.ру» изучила текст письма Гиттона.

«Всеобщая конфедерация производителей сахарной свеклы (CGB) Шампань-Бургундия предупреждает о последствиях войны на Украине для производства свеклы. Действительно, уровень импорта свеклы с Украины увеличился с 20 000 тонн до 400 000 тонн в 2022-2023 годах, а затем до 700 000 тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар в Европейском Союзе на 30%. Это падение цен напрямую влияет на французскую свеклу», — пишет автор обращения.

Европейский Союз, помимо того, что не защищает французскую свекольную отрасль, разрешает импорт свеклы, которая не соответствует стандартам, установленным для французских производителей свеклы. Действительно, на Украине можно использовать 29 активных веществ (фунгициды, инсектициды, гербициды), которые запрещены в Европейском Союзе

Жордан Гиттончлен парламента Франции

В связи с этим Гиттон спрашивает у Женевар, намерено ли ее министерство «действовать быстро, чтобы защитить производителей свеклы уже в 2024 году, после более чем двухлетнего бездействия» и ввести для украинской продукции те же стандарты производства, которые предъявляются к французской.

Ранее агентство Bloomberg писало, что прогнозы о хорошем урожае, а также рост импорта сахара с Украины снизили цены на этот продукт по всему европейскому континенту. По данным агентства, производство сахара в Евросоюзе вырастет больше чем на шесть процентов в сезоне 2024-2025 годов за счет увеличения посевных площадей и повышения урожайности сахарной свеклы. По данным Европейской комиссии, средние цены на сахар в Евросоюзе в 2024 году упали примерно на восемь процентов.

Материалы по теме:
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022

В России рост цен на сахар до января 2025 года посчитали маловероятным. Эксперты ожидают их плавного снижения, хотя в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. Дело в том, что российским аграриям придется снижать посевные площади свеклы. А значит, в следующие сезоны сахар может подорожать на десятки процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинской делегации помешали убрать микрофон RT на мероприятии в ЮАР. Им напомнили, что они находятся не у себя дома

      На посуде отравившихся под Красноярском детей нашли инсектицид

      Во Франции пожаловались на последствия одного вида поставок из Украины

      Поведение нападающего на людей сексуально озабоченного дельфина объяснили

      Пользователи сети перечислили самые вздорные стереотипы о сексе

      Госсекретарь США проведет закрытые переговоры с главой офиса Зеленского

      В Раде указали на скрытый замысел Зеленского

      Российский посол обвинил власти Дании в попустительстве из-за Украины

      США предупредили о последствиях милитаризации космоса

      Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников. По ее словам, обезврежены бойцы из трех стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше