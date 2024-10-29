Суперкомпьютер назвал фаворита РПЛ

Суперкомпьютер назвал «Краснодар» фаворитом на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports назвал фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/2025.

По версии суперкомпьютера, наибольшие шансы на победу — 47,3 процента — имеет «Краснодар». Следом за ним идет действующий чемпион России «Зенит» (42 процента).

После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 33 очками. В текущем сезоне команда под руководством Мурада Мусаева не потерпела ни одного поражения, победив в десяти последних матчах и трижды сыграв вничью в начале турнира.

«Зенит» с 30 очками располагается на второй строчке. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», в активе которого 28 очков.