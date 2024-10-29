Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 29 октября 2024Мир

Трамп ответил обвинившей его в фашизме Харрис

Трамп назвал Харрис фашисткой после обвинений в фашизме с ее стороны

Фото: Cheney Orr / Reuters

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп ответил на обвинения в фашизме со стороны его соперницы от демократов Камалы Харрис, передает РИА Новости.

По его словам, Харрис считает своими врагами больше «половины страны», при этом всех своих недругов она называет фашистами и нацистами. «Но она является фашисткой. Окей? Она — фашистка», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что Харрис получила предупреждение о том, что что обвинения в фашизме в адрес Трампа не очень убедительны. На это политику указал комитет политических действий в ее поддержку Future Forward. Кроме того, ей дали понять, что обвинения кандидата в президенты США в нехватке энергии также неоправданны .

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников. По ее словам, обезврежены бойцы из трех стран

      Во Франции пожаловались на последствия одного вида поставок из Украины

      Поведение нападающего на людей сексуально озабоченного дельфина объяснили

      Пользователи сети перечислили самые вздорные стереотипы о сексе

      Госсекретарь США проведет закрытые переговоры с главой офиса Зеленского

      В Раде указали на скрытый замысел Зеленского

      Российский посол обвинил власти Дании в попустительстве из-за Украины

      США предупредили о последствиях милитаризации космоса

      Российские военные нанесли удар по военному штабу ВСУ в Харькове

      Харрис попала в неловкую ситуацию на экскурсии по заводу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше