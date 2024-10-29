Трамп ответил обвинившей его в фашизме Харрис

Трамп назвал Харрис фашисткой после обвинений в фашизме с ее стороны

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп ответил на обвинения в фашизме со стороны его соперницы от демократов Камалы Харрис, передает РИА Новости.

По его словам, Харрис считает своими врагами больше «половины страны», при этом всех своих недругов она называет фашистами и нацистами. «Но она является фашисткой. Окей? Она — фашистка», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что Харрис получила предупреждение о том, что что обвинения в фашизме в адрес Трампа не очень убедительны. На это политику указал комитет политических действий в ее поддержку Future Forward. Кроме того, ей дали понять, что обвинения кандидата в президенты США в нехватке энергии также неоправданны .