В Подмосковье нашли неразорвавшуюся боевую часть беспилотника

«МК»: в Ленинском городском округе Подмосковья нашли боевую часть беспилотника

В Ленинском городском округе Подмосковья нашли неразорвавшуюся боевую часть сбитого беспилотника. Об этом пишет «МК».

По информации издания, фрагмент дрона обнаружили под линией электропередачи в районе деревни Сапроново. Из-за невозможности отключить электричество осмотр и уничтожение обломка летательного аппарата откладывали на вторник, 29 октября.

Принадлежность беспилотника и дата его падения не уточняются.

Ранее обломки беспилотного летательного аппарата нашли в Можайском городском округе Подмосковья. Дрон обнаружили вечером 3 октября в поле в районе 152-го километра Минского шоссе. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

О последней атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Московскую область сообщалось 10 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении над территорией страны 144 дронов, 20 из которых сбили в Подмосковье, в частности, в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах.