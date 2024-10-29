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19:12, 29 октября 2024Путешествия

В России оценили идею заставить граждан доплачивать при поездках за границу

В Госдуме назвали нелогичным предложение доплачивать при поездках за границу
Сангаджи Тарбаев

Сангаджи Тарбаев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России назвали нелогичной идею заставить граждан доплачивать при поездках за границу. Так инициативу оценил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической индустрии Сангаджи Тарбаев, сообщает агентство «Москва».

По словам Тарбаева, можно рассмотреть предложение о создании отдельного внебюджетного фонда для страхования рисков при организации туров. Но он должен формироваться за счет средств туроператоров, а не туристов, заявил депутат.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил взимать деньги при поездках за границу. Согласно его инициативе, сбор с каждого турпакета будет поступать в государственный фонд. Тогда гарантии перед туристами сможет взять на себя государство, а дивиденды от средств, уплаченных в фонд, можно будет направить на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.

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