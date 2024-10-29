В России поставили на поток производство «мангалов»

Компания «Витязь» поставила на поток производство «мангалов» для бронетехники

Компания «Витязь» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в «Ростех») в сжатые сроки поставила производство антидроновых экранов для бронетехники, которые называют «мангалами», на поток. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

Отмечается, что производство «мангалов» начато с нуля. Компания начала осваивать выпуск изделий с производства экранов для танков Т-72. «В основу развившегося производства на предприятии была заложена перспектива создания "мангалов" для целого ряда тяжелой бронетехники с возможностью изготовления средств антидроновой защиты для различных видов военной техники», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что участок производства создали на резервных площадях предприятия. Первоначально коллектив, который занимается выпуском «мангалов», состоял из 10 человек, а сейчас в составе бригады несколько десятков специалистов.

Также в пресс-службе сообщили, что предприятие «Витязь» досрочно выполнило контракт с Минобороны России.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что «мангалы» стали штатным элементом боевых машин. Всю бронетехнику «Ростеха», которую отправляют в зону СВО, штатно оснащают экранами для защиты от дронов.