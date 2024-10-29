В России появится самый высокий в мире храм за Северным полярным кругом

В Мурманске появится самый высокий в мире храм за Северным полярным кругом

В Мурманске появится Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор, который станет самым высоким в мире храмом за Северным полярным кругом. Об этом сообщил руководитель проектной группы строительства собора Степан Елисеев, его цитирует ТАСС.

«Это достаточно классическая храмовая архитектура с основной главой и четырьмя главками. Он находится на возвышении города Мурманска (...). Собор имеет высоту 68,6 метров, что делает его самым высоким и самым северным кафедральным собором [Русской православной церкви]», — рассказал Елисеев.

По его словам, здание собора сможет вместить в себя до одной тысячи прихожан. Помимо храма на территории комплекса будет детская и спортивная площадки, а также музей, посвященный строительству Арктики. «Музей мы предполагаем оформить экспонатами, касающимися истории освоения Арктики, истории сражения за эти берега», — уточнил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Место расположения собора станет многофункциональным культурно-просветительским туристическим центром Мурманска. Его назвали морским, так как в нем будет воплощена идея мореплавания и Севера. Храм уже прошел госэкспертизу, специалисты начали подготовку к активному строительству. Завершить его планируется в течение двух-трех лет.

Ранее в мурманском поселке Никель прошел первый в мире конкурс по сап-баскетболу. Участникам нужно было доплыть на сапсерфе до точки, встать и за три попытки поразить кольцо с расстояния десять метров.