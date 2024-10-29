Восемь участников конфликта со стрельбой в российском городе забрали в полицию

Полицейские задержали восемь участников конфликта со стрельбой из аэрозольного пистолета в Красногорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Инцидент произошел у жилого дома на бульваре Космонавтов. По предварительным данным, в результате конфликта пострадавших нет.
Задержанным мужчинам от 21 года до 45 лет. У одного из них изъят аэрозольный пистолет, из которого стреляли в воздух. Нарушителей доставили в территориальный отдел полиции Красногорска, там проводится проверка по выяснению всех обстоятельств произошедшего.
28 октября сообщалось, что сотрудники полиции задержали больше 20 человек после массовой драки в Сочи.