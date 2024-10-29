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10:29, 29 октября 2024Силовые структуры

Восемь участников конфликта со стрельбой в российском городе забрали в полицию

МВД: 8 участников конфликта со стрельбой в Красногорске доставили в полицию

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Полицейские задержали восемь участников конфликта со стрельбой из аэрозольного пистолета в Красногорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Инцидент произошел у жилого дома на бульваре Космонавтов. По предварительным данным, в результате конфликта пострадавших нет.

Задержанным мужчинам от 21 года до 45 лет. У одного из них изъят аэрозольный пистолет, из которого стреляли в воздух. Нарушителей доставили в территориальный отдел полиции Красногорска, там проводится проверка по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

28 октября сообщалось, что сотрудники полиции задержали больше 20 человек после массовой драки в Сочи.

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      Любовь Ширижик
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