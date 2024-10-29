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13:39, 29 октября 2024Мир

Американист назвал последствия дефицита ракет ПВО у США

Американист Блохин: США быстро восполнят дефицит ракет для систем ПВО

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

США смогут быстро восполнить возникший дефицит ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Последствия нехватки этого типа боеприпасов специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру»

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнение аналитиков и официальных лиц сообщила, что у Пентагона истощаются запасы некоторых типов ракет для систем ПВО на фоне помощи Израилю и Украине. В Пентагоне опасаются, что интенсивное использование ограниченного запаса перехватчиков ракет и неспособность быстро компенсировать нехватку боеприпасов может сделать США уязвимыми в потенциальном конфликте в Тихом океане.

«Считать, что они в какой-то момент эту проблему не решат, глупо. Американская экономика — сильная экономика, военно-промышленный комплекс (ВПК) США тоже довольно эффективный, в годы Второй мировой войны они смогли нарастить этот потенциал в разы. Очевидно, что они могут это повторить», — отметил Блохин.

Вопрос в моменте (...) и в том, воспользуется ли мы этим недостатком. Разговоры о переговорном процессе с целью заморозки конфликта, судя по всему, для этого и идут: США хотят взять тайм-аут, чтобы усилить свой ВПК

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

24 октября бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан раскрыл причину, по которой администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказалась разрешать Киеву наносить удары вглубь российской территории. По его словам, она заключается в нехватке ракет ATACMS.

Купчан также добавил, что у Вашингтона нет достаточного количества систем Patriot, чтобы обеспечить безопасность Украины. Он указал на нежелание Соединенных Штатов сильнее вмешиваться в конфликт в силу обстановки на Ближнем Востоке и напряженности в отношениях с Китаем.

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