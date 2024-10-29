Захарова назвала Россию причиной нейтралитета американских СМИ на выборах

Захарова: в США СМИ загнали себя в тупик в выборе поддержки Трампа и Харрис

Американские СМИ «загнали себя в тупик» по вопросу выбора кандидата для поддержки на выборах президента США, которые пройдут в начале ноября этого года. Об этом в собственном Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Американские газеты, воротилы медиабизнеса, одна за другой отказываются поддержать какого-либо кандидата на выборах США. В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". [Кандидата от республиканцев Дональда] Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру [кандидата от демократов Камалы] Харрис обещал поддержать [президент России Владимир] Путин», — объяснила представитель ведомства.

Ранее Захарова заявила, что расколы в американском обществе создали возможность гражданского конфликта в США. «Очевидно, демократические повороты в выборах президента США будут. Однако, учитывая глубокие расколы в американском обществе, существует реальность гражданского конфликта [по результатам президентских выборов]», — отметила дипломат.