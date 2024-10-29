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16:52, 29 октября 2024Россия

В Госдуме отреагировали на частичный запрет на продажу алкоголя в одном из регионов России

Депутат Леонов назвал радикальным частичный запрет продажи алкоголя в Вологде
Сергей Леонов

Сергей Леонов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У регионов России есть право ограничивать продажу алкоголя, сказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя частичный запрет на продажу алкоголя в одном из субъектов. На инициативу местных властей он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Вологодской области продажа алкоголя в будни будет осуществляться только два часа в день, с 12 до 14 часов. Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года, если их одобрит законодательное собрание региона.

По словам Леонова, все регионы разные, поэтому местные власти вправе принимать те или иные решения относительно регулирования продажи алкоголя. Меру, которая вводится в Вологодской области, депутат счел радикальной и усомнился в том, что она кардинально повлияет на ситуацию.

«Это фактически эксперимент. Конечно, хотелось бы узнать результаты. Я не могу их прогнозировать, но прецедент интересный в плане того, на сколько это повлияет, с одной стороны, на уровень потребления алкоголя, в то же время — на нелегальную продажу алкоголя, которую, к сожалению, сложно отследить. Я думаю, что она вырастет, может быть, будут создаваться специальные полулегальные организации, которые будут продавать алкоголь, доставлять домой. Народ наш русский выкрутится по-любому, если захочет выпить. Именно продажи в магазинах действительно могут упасть, но все равно это будет компенсировано из других источников», — поделился парламентарий.

О том, что в регионе хотят продавать алкоголь два часа в день, стало известно накануне. Эксперты отметили, что эта мера вряд ли снизит потребление спиртных напитков населением, но вызовет недовольство покупателей.

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      Екатерина Смирная
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