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06:41, 29 октября 2024Из жизни

Женщина попалась на измене мужу с его братом в присутствии их матери

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Австралии мужчина получил тюремный срок за нападение на жену и брата. Об этом пишет Daily Mail.

41-летний Дэвид Маккалох из города Берни, штат Тасмания, начал встречаться с Ясинтой Кинг 26 лет назад. Молодые люди так любили друг друга, что даже сделали парные татуировки. За время отношений у них родились четверо детей. При этом пара заключила официальный брак лишь шесть лет назад. Маккалох и Кинг жили в доме у матери мужчины — Сью Маккалох.

Инцидент произошел 28 марта. Маккалох не смог дозвониться жене, которая уехала из дома с его матерью, занервничал и отправился на поиски. Вскоре он нашел их автомобиль на парковке. Сью сидела за рулем, в то время как Кинг занималась сексом с его братом Джейми на заднем сиденье.

Как выяснилось, женщины специально заехали за Джейми, прежде чем отправиться на парковку. Сцена привела Маккалоха в такую ярость, что он начал избивать сначала брата, а потом жену. Когда Джейми попытался сбежать, Дэвид начал бить его лопатой, которая лежала у него в машине. В итоге Джейми удалось вырваться. Тогда Дэвид сломал лопату об автомобиль матери, а затем несколько раз ударил обломком черенка жену по голове.

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Впоследствии пострадавших госпитализировали, а Маккалоха задержали. При обыске в доме Маккалохов полиция нашла самодельное ружье, а также пакетик марихуаны. Мужчина признался, что приторговывал наркотиком. С 7 мая Маккалох находился под арестом. Поскольку никто из участников драки не пострадал серьезно, судья приговорила обманутого мужа к трем годам заключения. При этом с февраля 2025 года он сможет покинуть тюрьму по УДО.

Ранее сообщалось, что женщина решила отомстить мужу за измену и попросила врачей не реанимировать его после инсульта. При этом мужчину привезла в больницу любовница.

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      Алиса Дмитриева
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