41-летняя российская актриса показала фото топлес

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда «Универа» разместила серию снимков, на одном из которых предстала в черном слитном купальнике в море. При этом звезда частично сняла изделие и продемонстрировала обнаженную грудь. Вдобавок Рудова распустила мокрые от воды светлые волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

Ранее в октябре российская актриса похвасталась стройной фигурой в прозрачной кофте. Наталья Рудова записала видео, в котором снялась в синих джинсах с низкой посадкой и прозрачной черной кофте.