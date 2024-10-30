Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:51, 30 октября 2024Ценности

41-летняя российская актриса показала фото топлес

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда «Универа» разместила серию снимков, на одном из которых предстала в черном слитном купальнике в море. При этом звезда частично сняла изделие и продемонстрировала обнаженную грудь. Вдобавок Рудова распустила мокрые от воды светлые волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

Ранее в октябре российская актриса похвасталась стройной фигурой в прозрачной кофте. Наталья Рудова записала видео, в котором снялась в синих джинсах с низкой посадкой и прозрачной черной кофте.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Применение самоходок СУ-100 Вьетнамом оценили

      Заочный приговор автору Mr.Freeman в восемь лет за фейки о Российской армии сочли законным

      Медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео

      Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем мини-платье

      Выкинувшего семилетнюю дочь из окна россиянина отправили в колонию

      Раскрыты планы россиян на новогоднюю ночь

      Захарова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

      Врач назвал неочевидный признак проблем с почками

      В Раде заявили о приближении Зеленским гражданской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше