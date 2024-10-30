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22:09, 30 октября 2024Бывший СССР

Ольга Чемоданова решила выдвинуться в президенты Белоруссии

ЦИК Белоруссии: Ольга Чемоданова решила выдвинуться в президенты республики

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполкома Ольга Чемоданова подала данные на регистрацию инициативной группы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии. Об этом заявил ЦИК республики в Telegram-канале.

Она решила участвовать в избирательной кампании в 2025 году.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет кандидатом на президентские выборы в январе 2025 года.

В ЦИК зарегистрировали группу поддерживающих выдвижение Лукашенко в президенты.

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