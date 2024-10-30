Число сбитых в Ростовской области беспилотников увеличилось

Губернатор Голубев: число сбитых в Ростовской области БПЛА увеличилось до семи

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Неклиновском районе Ростовской области, общее число пораженных дронов увеличилось до семи. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Всего минувшей ночью в Неклиновском районе уничтожено семь БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал губернатор Ростовской области.

Ранее Голубев сообщал о поражении четырех БПЛА. Он отметил, что военные продолжали работу.

До того три беспилотника сбили в еще одном российском регионе. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, в результате попытки атаки на областной центр пострадавших и разрушений нет.