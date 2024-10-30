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05:12, 30 октября 2024Россия

ПВО сбила три беспилотника в российском областном центре

Губернатор Анохин: ПВО сбила три беспилотника в Смоленске

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотника в небе над городом Смоленском. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки на областной центр пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

«При обнаружении частей БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите о находке по телефону экстренных служб 112», — подчеркнул Анохин.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Бехлевка Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в результате атаки пострадавших нет. При этом была повреждена линия электропередач.

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      Евгений Силаев
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