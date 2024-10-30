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00:39, 30 октября 2024Россия

ВСУ атаковали российское село

Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село Бехлевка

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Бехлевка Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в результате атаки пострадавших нет. При этом была повреждена линия электропередач.

«Электроснабжение временно отсутствует в поселке Октябрьский, селах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьевка», — написал Гладков.

Он добавил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

27 октября Гладков сообщил, что за сутки Вооруженные силы Украины выпустили более 40 беспилотных летательных аппаратов по территории региона. В результате атак получила ранение жительница села Варваровка. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу.

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      Евгений Силаев
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