Беспилотники сбили в еще одном российском регионе

Губернатор Голубев: четыре БПЛА сбили в Ростовской области

Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Военные продолжают работу. Последствия на земле уточняются», — написал губернатор.

Ранее три беспилотника сбили в еще одном российском регионе. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, в результате попытки атаки на областной центр пострадавших и разрушений нет.

До того два БПЛА самолетного типа были сбиты в Брянской области. По уточнению губернатора Александра Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал, разрушения на земле так же не зафиксированы.