Xiaomi представила новую ОС HyperOS 2

HyperOS 2 от Xiaomi получила новый экран блокировки и поддержку ИИ

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала новую операционную систему (ОС) HyperOS 2. Об этом сообщается на сайте компании.

ОС предназначена для работы на смартфонах, планшетах, компьютерах, умных часах, фитнес-браслетах, автомобилях и других устройствах. В компании отметили, что HyperOS 2 была построена с нуля на Xiaomi HyperCore — новой платформе для обработки задач и управления памятью. Система поддерживает новые стандарты Bluetooth, Wi-Fi и 5G.

В корпорации показали на примере смартфонов, что нового появилось в ОС. HyperOS 2 получила экран блокировки с анимациями и динамическими обоями, созданными на основе искусственного интеллекта (ИИ). Также инженеры добавили трехмерное приложение «Погода». Появилась возможность управлять планшетом с экрана смартфона, была реализована поддержка общего для всех сопряженных девайсов буфера обмена.

Новая ОС получила несколько инструментов искусственного интеллекта. К ним относятся AI Magic Painting, который преобразовывает набросок от руки в полноценный рисунок, AI Voice Recognition, переводящий запись голоса в текст, AI Translation, который переводит речь с одного языка на другой в реальном времени, AI Writing, позволяющий редактировать и переписывать тексты.

Публичная версия HyperOS 2 будет доступна в ноябре. Первыми ее получат владельцы смартфонов Xiaomi 14, Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip, Redmi K70 и планшета Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

29 октября Xiaomi анонсировала выпуск флагманских смартфонов серии Xiaomi 15. Устройства работают на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite и имеют камеру Leica.