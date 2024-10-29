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17:35, 29 октября 2024Наука и техника

Представлен флагман Xiaomi 15

Флагманы Xiaomi 15 получили процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Фото: Jason Lee / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала выпуск флагманских смартфонов серии Xiaomi 15. Об этом сообщается на сайте компании.

В линейку вошли две модели — Xiaomi 15 и 15 Pro. Стартовое устройство получило 6,36-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления от 1 до 120 герц, модель 15 Pro отличается наличием 6,78-дюймового экрана с похожими характеристиками.

Оба флагмана работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite. По данным многоядерного бенчмарка GeekBench, чип получил 10,5 тысяч баллов. Также он на 45 процентов производительнее процессора Qualcomm прошлого поколения. Аппараты имеют от 12 до 16 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели телефонов расположили тройную камеру с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Базовый аппарат имеет 2,6-кратный оптический зум, тогда как Xiaomi 15 Pro отличается 5-кратным зумом. Камеры созданы в партнерстве с компанией Leica.

Xiaomi 15 оснастили батареей емкостью 5400 миллиампер-часов, аккумулятор 15 Pro имеет емкость 6100 миллиампер-часов. Флагманы работают на базе HyperOS 2.0 Стоимость стартовой версии Xiaomi 15 составит 4499 юаней, или около 61 тысячи рублей. Начальная модификация Xiaomi 15 Pro обойдется в 5299 юаней, или около 72 тысяч рублей. По словам представителей Xiaomi, пользователь может выбрать до 40 вариантов расцветок корпуса новых гаджетов.

Ранее председатель совета директоров Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал рост цен на флагманские смартфоны. По его словам, корпорация вложила значительные средства в процесс изучения и разработки.

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      Андрей Ставицкий
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