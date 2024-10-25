Смартфоны Xiaomi подорожают

Флагманы Xiaomi подорожают из-за роста стоимости компонентов

Председатель совета директоров корпорации Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал рост цен на флагманские смартфоны. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Обращаясь к своим подписчикам в соцсети Weibo, Лей Цзюнь отметил, что стоимость компонентов смартфонов в 2024 году заметно выросла. Также корпорация вложила значительные средства в процесс изучения и разработки. Поэтому Лей Цзюнь считает, что флагманские смартфоны бренда больше не могут стоить дешевле 3999 юаней (около 54 тысяч рублей).

Топ-менеджер компании добавил, что последним флагманом, который его корпорация продавала с дисконтом, стал Xiaomi 14. Аппарат Xiaomi 15, который выйдет до конца 2024 года, будет стоить дороже.

Президент Xiaomi Лу Вейбинг поддержал заявление Лея Цзюня, подчеркнув, что корпорация вложила много денег в покупку передовых процессоров и модулей оперативной памяти. В качестве примера Лу Вейбинг привел флагман Vivo X200, который из-за топового чипа Dimensity 9400 подорожал на 300 юаней. «Как вы думаете, какое разумное повышение цены на Xiaomi 15?» — спросил подписчиков предприниматель. Он также отметил, что будущий флагман Xiaomi выйдет на базе процессора Snapdragon 8 Extreme.

По мнению журналистов GizmoChina, стартовая цена смартфонов Xiaomi может увеличиться на 300 юаней. В этом случае Xiaomi 15 обойдется в 4299 юаней (около 58 тысяч рублей).

В середине октября выяснилось, что Xiaomi запатентовала новую конструкцию умного кольца. В компании придумали создавать кольца из гибких материалов, которые способны подстраиваться под размер пальца пользователя.