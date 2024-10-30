На Украине сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

Мосийчук: в Киеве взрывом повреждено здание Генштаба ВСУ

В Киеве из-за взрыва было повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. Других подробностей произошедшего экс-депутат не привел.

«Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал он.

Ранее стало известно, что из-за сбоя в работе внутренних систем GPS геолоцирует местонахождение жителей Киевской области в Белоруссии. Отмечается, что проблемы с GPS продолжаются уже два дня.