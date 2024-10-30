Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:15, 30 октября 2024Бывший СССР

Жители Киевской области «переселились» в Белоруссию из-за сбоя GPS

«Страна.ua»: из-за сбоя GPS геолоцирует жителей Киевской области в Белоруссии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Из-за сбоя в работе внутренних систем GPS геолоцирует местонахождение жителей Киевской области в Белоруссии. Об этом рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Белоруссию. Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблемы с GPS продолжаются уже два дня. По мнению военных из Вооруженных сил Украины (ВСУ), опрошенных изданием, ситуация связана с работой очень мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее система РЭБ помогла предотвратить атаку ВСУ на гражданский автобус в Донецкой народной республике. По словам директора местной частной транспортной компании Александра Бобровского, это был уже третий автобус, атакованный украинским беспилотником за последние несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

      Мировым ценам на нефть предрекли резкий спад

      Китай оценил итоги саммита БРИКС

      Прощенный за измену с молодой коллегой муж остался недоволен

      Владельца российской сауны осудят за отравление гостей хлором

      Жители Киевской области «переселились» в Белоруссию из-за сбоя GPS

      В Британии рассказали о выборе США между Украиной и ядерной войной

      Курский губернатор раскрыл подробности о последствиях ночной воздушной атаки ВСУ

      Владельцы похоронного бюро прятали 190 разлагающихся тел

      Девушка установила камеры наблюдения дома и добилась ареста соседки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше