Жители Киевской области «переселились» в Белоруссию из-за сбоя GPS

«Страна.ua»: из-за сбоя GPS геолоцирует жителей Киевской области в Белоруссии

Из-за сбоя в работе внутренних систем GPS геолоцирует местонахождение жителей Киевской области в Белоруссии. Об этом рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Белоруссию. Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблемы с GPS продолжаются уже два дня. По мнению военных из Вооруженных сил Украины (ВСУ), опрошенных изданием, ситуация связана с работой очень мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее система РЭБ помогла предотвратить атаку ВСУ на гражданский автобус в Донецкой народной республике. По словам директора местной частной транспортной компании Александра Бобровского, это был уже третий автобус, атакованный украинским беспилотником за последние несколько дней.