Система РЭБ спасла гражданский автобус в ДНР

В Горловке система РЭБ спасла пассажирский автобус от атаки ВСУ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленные на пассажирские автобусы в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), спасли одно из транспортных средств от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил директор частной транспортной компании Александр Бобровский, его слова приводит ТАСС.

«В 14:30 был тоже атакован автобус с БПЛА, были разбиты стекла, но стекла уже заменены, автобус готов к выходу на линию. Автобус был с устройством радиоэлектронной борьбы, беспилотник, видимо, отвело», — рассказал Бобровский, подчеркнув, что в результате никто не пострадал.

Он отметил, что это уже третий автобус, атакованный украинским беспилотником за последние несколько дней.

Ранее 5 октября беспилотник ВСУ атаковал автобус с пассажирами в Горловке в ДНР. Во время инцидента пострадали водитель и пять пассажиров.