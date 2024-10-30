Названы профессии самых счастливых россиян

HH: самыми счастливыми россиянами оказались работники сферы безопасности

Треть россиян чувствуют себя счастливыми каждый день. Этот и другие факты об уровне счастья в России стали известны из совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru), результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В опросе приняли участие четыре тысячи человек со всех регионов страны. Выяснилось, что ежедневно ощущение счастья испытывают 27 процентов респондентов. При этом женщины назвали себя более счастливыми, чем мужчины — 29 процентов опрошенных против 24 процентов. 16 процентов респондентов чувствуют себя счастливыми 2-3 раза в неделю, и пять процентов испытывают счастье не больше раза в неделю. 20 процентов опрошенных россиян признались, что не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми.

Самыми счастливыми регионами оказались Ленинградская область, Алтайский край и Воронежская область — там ежедневно чувствуют себя счастливыми около 40 процентов респондентов. Москва заняла по уровню ежедневного счастья лишь 13-е место в рейтинге. Большинство жителей столицы (31 процент) испытывает счастье «время от времени». Выяснилось также, что самые счастливые люди работают в сфере безопасности — в ней счастливыми себя ощущают 40 процентов опрошенных. На втором месте — работники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (36 процентов), третьей по уровню счастья профессией стали юристы (34 процента).

Главными факторами счастья оказались общение с близкими и родными людьми, отдых и здоровье. Респонденты также упоминали, что их делают счастливыми прогулки (45 процентов), карьерные достижения (40 процентов), книги, фильмы и музыка (31 процент) и спорт (22 процента).

Деньги и имущество большинство россиян назвали важными, но не основополагающими факторами для счастья. При этом деньги делают 33 процента женщин по-настоящему счастливыми. Деньги также особенно важны для людей в возрасте от 25 до 34 лет (39 процентов) и жителей Санкт-Петербурга (37 процентов).

Ранее сообщалось, что женщины из России с возрастом стали отказываться от серьезных отношений. А мужчины, напротив, с годами все чаще ищут долгосрочные союзы.