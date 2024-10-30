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09:35, 30 октября 2024Путешествия

Посольство России прокомментировало возможное похищение российского блогера в Пакистане

Посольство России проверяет данные о похищении российского блогера в Пакистане

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Посольство России в Пакистане проверяет на достоверность данные о похищении российского блогера на северо-западе азиатской страны, прокомментировали в пресс-службе диппредставительства. Об этом в среду, 30 октября, передает ТАСС.

Отмечается, что похищение россиянина могло произойти в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ранее стало известно, что тревел-блогера из Санкт-Петербурга Васю Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) похитили члены радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане.

Путешественник отправился снимать контент для своего YouTube-канала и перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-Хан с 24 октября. Спустя два дня близкие мужчины забили тревогу.

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      Фариза Бацазова
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