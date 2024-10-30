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05:49, 30 октября 2024Россия

Российские десантники предотвратили прорыв ВСУ в Курской области

Тульские десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бойцы тульского подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) с помощью самоходных гаубиц «Гвоздикa» предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что сначала на участке была проведена разведка. Российские беспилотники зафиксировали движение техники ВСУ.

«Координаты были оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения. Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате атаки была уничтожена как советская, так и иностранная техника.

Ранее пленный солдат ВСУ Андрей Безручков рассказал об окопавшихся в Курской области украинских заградотрядах. По его словам, под Курском действуют люди, которые ловят самовольно оставивших поле боя солдат, особенно контрактников.

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      Евгений Силаев
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