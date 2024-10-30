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14:25, 30 октября 2024Спорт

Российский хоккеист рассказал об исполнении гимна страны на вечеринке в Торонто

Хоккеист Неучев рассказал об исполнении гимна России на вечеринке в Торонто

Фото: МХЛ

Российский форвард клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Рочестер Американс» Виктор Неучев поделился впечатлениями от вечеринки новичков, в которой принял участие. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Игрок рассказал, что мероприятие прошло в Торонто, на нем были конкурсы для новичков. «Каждый должен был что-то сделать. Надо было пошутить, рассказать анекдот. Но мы с Никитой Новиковым английский не слишком хорошо знаем, чтобы анекдоты рассказывать. Мы просто спели российский гимн, и все», — заявил Неучев.

Неучев добавил, что всего на вечеринке было 8-9 новичков. «Мы скидывались по 1500 долларов с человека, получился хороший бюджет. Сначала пошли в ресторан, потом дальше развлекаться», — рассказал хоккеист.

21-летний Неучев — воспитанник челябинского хоккея. В 2023 году он подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрс» и с того момента выступает в АХЛ за фарм-клуб команды «Рочестер».

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      Алексей Гусев
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