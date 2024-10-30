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06:01, 30 октября 2024Россия

В Госдуме предложили три шага для усиления безопасности пассажиров и водителей такси

Депутат Гусев призвал поднять вопрос о возвращении таксистов в легальное поле

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российским законодателям и заинтересованным сторонам необходимо поднять вопрос о возвращении части таксистов легальное поле, заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Три шага для усиления безопасности поездок такси как для пассажиров, так и для водителей депутат предложил в беседе с «Лентой.ру».

«В СМИ все чаще появляются заголовки о нападениях в такси. Причем страдают не только пассажирки, но и женщины-водители. Предлагаю трезво оценить ситуацию. У нас в стране около миллиона водителей не могут работать в такси легально из-за излишних требований закона о такси. Они работают в серую, через чаты в мессенджерах и абсолютно никому не подконтрольны. Увезут в лес, вы даже пожаловаться никому не успеете. И не найдет вас никто», — объяснил Гусев.

Чтобы легализовать их, нужно сделать три шага. Первый — упростить процедуры техосмотра машин и медосмотра водителей. Второй — не вводить обязательную покраску машин такси в единый цвет в регионах. И третий — собрать в Госдуме все заинтересованные стороны: МВД, Минтранс, депутатов всех фракций, общественников и представителей агрегаторов. Решить, как вернуть таксистов в легальное поле

Дмитрий Гусевпервый зампред комитета Госдумы по контролю

Он подчеркнул, что указанные вопросы напрямую связаны с безопасностью перевозок. «Когда пассажир садится в легальное такси, у него возникает ощущение контроля ситуации. Агрегаторы знают кто, кого, куда, в какое время и на какой машине подвозил. Потенциальные преступники в таком случае побоятся пойти на злодеяние», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее российские таксисты пожаловались на качество автомобилей из Китая. По словам участников рынка, ресурс китайских автомобилей для использования в такси не сравнить с тем, что был у массовых европейских и корейских марок.

Сообщается, что большую часть автомобилей из КНР приходится списывать уже после 150 тысяч километров пробега, в то время как у прошлых лидеров по закупкам ресурс достигал 250-300 тысяч километров.

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      Варвара Кошечкина
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