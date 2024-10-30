Сроки сдачи танкеров для знакового российского проекта сдвинули

Судоверфь «Звезда» перенесла сдачу танкеров нового образца на начало 2025 года

Российская судоверфь «Звезда» перенесла сдачу танкеров нового образца на начало 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники в отрасли.

Речь идет о двух танкерах повышенного ледового класса Arc7 для знакового проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Ожидается, что первый танкер передадут до конца текущего, а второй — в начале 202-го. Хотя изначально суда должны были быть готовы еще в 2023-м. Аналитики считают, что танкеры могут понадобиться компании уже этой зимой. Однако это будет зависеть от того, удастся ли компании найти покупателей на грузы попавшего под санкции США «Арктик СПГ-2».

Всего для вывоза СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК законтрактовал 21 танкер ледового класса Arc7. Судоверфь «Звезда» строит 15 из них. Сообщалось, что три танкера — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте» — спущены на воду.

В августе стало известно, что сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» сдвинуты как минимум на два года, теперь завершить его предполагается не в 2026-м, а в 2028 году. РБК тогда писал, что сроки сдвинули именно из-за сложностей с доступом к необходимому оборудованию и танкеров усиленного ледового класса arc7.