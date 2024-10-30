Стало известно об атаке ВСУ на город в Курской области

ВСУ якобы атаковали город Железногорск Курской области

В городе Железногорск Курской области произошла атака, которая якобы была осуществлена Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов — были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что бои за территории Курской области и новых российских регионов завершатся «примерно» летом 2025 года.

Кроме того, расчеты окончания специальной военной операции представил военкор Александр Коц. По его мнению, операция на Украине не закончится осенью, ее завершение произойдет не раньше января 2025 года.