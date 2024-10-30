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21:48, 30 октября 2024Бывший СССР

Страны Северной Европы призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

Страны Северной Европы призвали расследовать все нарушения на выборах в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии 26 октября. Заявление стран Северной Европы приводит ТАСС.

«Очень важно развеять сомнения в честности избирательного процесса», — говорится в публикации. Представители МИД стран заявили, что с беспокойством следят за политическими событиями в Грузии, потому что действующая власть «все больше отклоняется от пути к цели европейской и евроатлантической интеграции».

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила о готовности проверить любые нарушения на прошедших парламентских выборах. «Хотите, создадим комиссию и вместе дойдем до всех участков. Откроем все, вдадимся во все детали, какие только можно. Положим перед собой данные и пройдемся по всем до последнего избирателя», — заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

Он добавил, что оппозиционным политикам нужно предоставить весомые доказательства прокуратуре, которая недавно начала расследование по просьбе Центральной избирательной комиссии Грузии.

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      Сергей Грехов
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