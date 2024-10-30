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21:42, 30 октября 2024Мир

США и Южная Корея высказались о «ядерной угрозе» со стороны КНДР

США и Южная Корея учтут в совместных учениях «ядерную угрозу» со стороны КНДР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США и Южная Корея учтут в совместных учениях «ядерную угрозу» со стороны КНДР, об этом заявил министр обороны Республики Корея Ким Ен Хен, пишет ТАСС.

По итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне он отметил, что две страны продолжат укреплять возможности и боеготовность альянса.

«Перед лицом ядерной и ракетной угроз посредством проведения совместных учений, в которых отражена ядерная угроза со стороны КНДР», — высказался Ким Ен Хен.

Ранее заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что КНДР может показать новые силы сдерживания в ответ на провокации со стороны США и Южной Кореи. По его словам, в ответ на развитие отношений между КНДР и Россией Южная Корея и США «демонстрируют симптомы, похожие на эпилептический припадок».

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      Марина Совина
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