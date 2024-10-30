В Госдепе ответили на слова Зеленского о недостаточной помощи

Госдеп: США распределяют помощь Киеву, чтобы она оказывалась долго

Вашингтон распределяет помощь Киеву, чтобы она могла оказываться долго, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

Таким образом он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев получил лишь десять процентов от одобренной Конгрессом США помощи.

«Это позволяет нам предоставлять помощь Украине так, чтобы она оказывалась в течение продолжительного времени», — подчеркнул Миллер. При этом он отказался говорить о конкретной цифре в десять процентов и переадресовал этот вопрос в Пентагон.

О том, что Украина получила лишь десять процентов одобренной помощи, Зеленский заявил 30 октября. «Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали, — это не смешно», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что власти Украины рассчитывали на конкретное количество ресурсов, планируя операции.