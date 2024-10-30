Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 30 октября 2024Мир

В Госдепе ответили на слова Зеленского о недостаточной помощи

Госдеп: США распределяют помощь Киеву, чтобы она оказывалась долго
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jens Buttner / Reuters

Вашингтон распределяет помощь Киеву, чтобы она могла оказываться долго, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

Таким образом он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев получил лишь десять процентов от одобренной Конгрессом США помощи.

«Это позволяет нам предоставлять помощь Украине так, чтобы она оказывалась в течение продолжительного времени», — подчеркнул Миллер. При этом он отказался говорить о конкретной цифре в десять процентов и переадресовал этот вопрос в Пентагон.

О том, что Украина получила лишь десять процентов одобренной помощи, Зеленский заявил 30 октября. «Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали, — это не смешно», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что власти Украины рассчитывали на конкретное количество ресурсов, планируя операции.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      В шести областях Украины произошли взрывы

      В США раскрыли последствия возможного участия КНДР в конфликте на Украине

      Ольга Чемоданова решила выдвинуться в президенты Белоруссии

      В Госдепе ответили на слова Зеленского о недостаточной помощи

      «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность союзников США

      Российский борец вышел в финал чемпионата мира за 0,3 секунды до конца боя

      Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановили

      Страны Северной Европы призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

      В Германии назвали основную проблему Зеленского и главы его офиса на переговорах с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше