В Канаде начались переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо

Оппозиция начала переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо

Лидер «Квебекского блока» Ив-Франсуа Бланше сообщил, что его партия начинает переговоры с другими оппозиционными силами с целью отстранить от власти правительство премьера Канады Джастина Трюдо. Об этом политик заявил журналистам телеканала CBC.

«Мы ведем переговоры с оппозиционными партиями, чтобы правительство пало», — отметил он.

Согласно опросам, правительство Джастина Трюдо не пользуется популярностью из-за инфляции, при этом поддержка оппозиционной Консервативной партии растет.

В сентябре Трюдо заявил, что Канада поддерживает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России дальнобойным оружием. По его словам, Россия якобы «нарушает порядок, основанный на правилах». Из-за этого Оттава поддерживает Киев.

Ранее стало известно, что Канада и ряд стран Северной Европы работают над созданием альянса, целью которого будет сдерживание России и КНР в Арктическом регионе. Глава канадского МИД Мелани Джоли отметила, что встретилась с коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. В ходе переговоров стороны решили изучить пути создания «диалога по безопасности в Арктике».